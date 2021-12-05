Медведчук не считает, что его арест может стать помехой для переговоров Москвы и Киева

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук не считает, что его арест делает невозможными переговоры Москвы и Киева. Он подчеркнул, что интересы государства несравнимы с его собственными.

"Интересы отношений между государствами не могут ставиться ниже интересов или выше интересов одного человека. Более того, я ведь сторонник таких контактов и развития отношений между Россией и Украиной. Я всегда им был, я им остаюсь, несмотря на то, что украинская власть сегодня ведет себя по отношению ко мне преступно, незаконно, осуществляя незаконное уголовное преследование и политические репрессии", - заявил он в интервью российскому телеканалу "Звезда", которое в воскресенье опубликовано на официальном сайте ОПЗЖ.

Медведчук подчеркнул, что два государства должны вести прямые переговоры. "Надо разговаривать [президенту Украины Владимиру Зеленскому] с [президентом России Владимиром] Путиным, только не для того, чтобы преодолеть войну между Россией и Украиной, потому что такой войны не было и нет, ее никто не объявлял. Да, есть боевые действия на Донбассе. Для этого господину Зеленскому надо встречаться и разговаривать напрямую с представителями Донбасса. А почему я "за", двумя руками "за" его диалог с президентом РФ? Я считаю, что надо восстанавливать российско-украинские отношения, надо восстанавливать в первую очередь прагматические экономические отношения, которые полностью разрушены, надо делать все для того, чтобы в том числе убедить Россию и ее президента Владимира Владимировича Путина оказать содействие в прямых переговорах Зеленского с Донбассом по выполнению Минских соглашений", - считает Медведчук.

Ранее Зеленский заявил, что не сможет прекратить вооруженный конфликт в Донбассе без прямых переговоров с Россией.

Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом. Против него на Украине возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена", "Нарушение законов и обычаев войны", "Содействие деятельности террористических организаций".