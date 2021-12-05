В Манаме подписали меморандум о взаимопонимании между СФ и Палатой депутатов Бахрейна

ТАСС, 5 декабря. Меморандум о взаимопонимании между Советом Федерации и Палатой депутатов (нижняя палата парламента) Королевства Бахрейн подписан в воскресенье в Манаме в ходе визита в эту страну делегации СФ во главе с председателем верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко. Об этом сообщило бахрейнское информационное агентство BNA.

Документ был подписан в присутствии Матвиенко и председателя Палаты депутатов Национального собрания Бахрейна Фаузии Абдалла Зейнал.

Как указывается в меморандуме, его подписание "основано на общем стремлении укреплять и развивать дружеские связи между двумя странами, придать импульс двусторонним отношениям за счет углубления парламентского сотрудничества". Стороны договорились "совершенствовать обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, обмениваться визитами делегаций с целью укрепления связей на уровне парламентских групп".

Кроме того, Совет Федерации и Палата депутатов Бахрейна, как отмечается в документе, договорились об "обмене информацией, опытом парламентской и законодательной работы, о содействии в проведении двусторонних встреч в рамках международных организаций и форумов, а также прилагать совместные усилия по установлению мира и укреплению международной безопасности".

Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прибыла с официальным визитом на Бахрейн в субботу. В рамках поездки, которая продлится до 6 декабря, запланированы встречи с руководством страны и главами обеих палат парламента. На понедельник намечены переговоры Матвиенко с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой.

В состав делегации Совета Федерации входят вице-спикер Константин Косачев, председатель комитета по международным делам Григорий Карасин, глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, председатель комитета по экономической политике Андрей Кутепов, заместитель главы комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев.