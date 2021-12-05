Несколько человек пострадали в ходе стычек на манифестации Земмура под Парижем

ВИЛЬПЕНТ, 5 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Серия стычек произошла на манифестации крайне правого политика и кандидата в президенты Франции Эрика Земмура в выставочном центре коммуны Вильпент под Парижем. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, как минимум два человека получили ранения.

Еще до появления Земмура в зале вспыхивали конфликты, в том числе с участием журналистов. Однако во время речи кандидата большая группа людей набросилась на молодого человека в центре зала, называя его провокатором, и стала избивать ногами. Кроме него, была избита девушка, она получила травму головы и в сопровождении охраны спешно покинула зал.

Ранее ряд леворадикальных группировок призвал в "Фейсбуке" своих сторонников сорвать митинг Земмура, организовав беспорядки в Вильпенте. Полиция и жандармерия перекрыли ряд улиц в районе железнодорожного вокзала у выставочного центра и задержали около 48 человек за нарушение периметра безопасности. В то же время на митинге Земмура собралось много молодых людей спортивного вида, которые также прятали лица от камер, некоторые участвовали в потасовках в зале.

Радикальный журналист правых взглядов Земмур объявил во вторник о намерении баллотироваться на пост президента Франции в качестве независимого кандидата. В своем выступлении он заявил о намерении ограничить поток мигрантов в страну и "вернуть Францию французам". Земмур пообещал провести реиндустриализацию государства и сократить безработицу.