Новым главой Мюнхенской конференции по безопасности станет близкий соратник Меркель

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности станет бывший постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген, полномочия к нему перейдут в феврале. Об этом сообщил нынешний глава форума Вольфганг Ишингер в опубликованном в воскресенье интервью газете Handelsblatt.

"Настало время передать оперативное руководство [конференцией] в молодые руки. В этой связи я предложил попечительскому совету доверить председательство в Мюнхенской конференции Кристофу Хойсгену", - сказал Ишингер, который руководит авторитетным форумом с 2008 года. "К нему перейдут полномочия после следующей конференции в феврале 2022 года. Я сам останусь председателем попечительского совета", - сообщил глава форума.

Хойсген считается близким соратником Ангелы Меркель. С 2005 года по 2017 год он был ее советником по вопросам политики безопасности. Затем был назначен постпредом ФРГ при ООН, оставался на этом посту до недавнего времени, пока его не сменила в сентябре текущего года Антье Лендертсе.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков. В 2021 году Мюнхенская конференция по безопасности в связи с пандемией коронавируса прошла в виртуальном формате.

В 2007 году на форуме с программной речью по внешней политике, вызвавшей огромный международный резонанс, выступил президент РФ Владимир Путин. Выступление главы государства было посвящено видению места и роли России в мире с учетом тогдашних реалий и угроз, а также неприемлемости однополярной модели в современной политике.