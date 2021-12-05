ОПК Белоруссии парирует вред от санкций благодаря партнерству с РФ и КНР

МИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Оборонно-промышленный комплекс Белоруссии в состоянии противостоять западным санкциям, тем более что этому будет способствовать развитие сотрудничества с Россией и Китаем. Об этом заявил в воскресенье председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус в интервью телеканалу ОНТ.

"Наша задача - доказать всему миру, что мы способны работать в том числе под гнетом этих санкций. Ну и, конечно же, у нас есть партнеры, такие как Российская Федерация, Китай, вместе с которыми мы организовали работу таким образом, чтобы максимально нивелировать санкции", - отметил глава Госкомвоенпрома.

По словам Пантуса, "это уже пятый пакет" санкций. "Были первый, второй. Не исключено, что будут и далее новые пакеты. Мы очень скрупулезно относимся к данным санкциям. Самая главная наша задача - мобилизация сил и ресурсов для того, чтобы быть лучше", - сказал глава военно-промышленного комитета.

Он сообщил, что в нынешнем году белорусские специалисты ОПК провели "капитальный ремонт шести самолетов, одного вертолета, поставлено достаточно большое количество радиорелейных станций". "Проводится работа по модернизации других видов вооружения, в том числе средств как поражения, так и радиоэлектронной борьбы", - сказал Пантус.

В частности, сообщил он, "совсем недавно состоялись первые испытания РСЗО "Флейта", испытания прошли очень успешно". "На следующей неделе состоятся государственные испытания модернизированного нашими компаниями РСЗО "Ураган-М", - проинформировал глава ведомства.

Также, сообщил он, "буквально неделю тому назад завершены государственные испытания двух типов БПЛА квадрокоптерного типа". "Это "Барражирующая труба" и "Квадро-1400", которые, надо отметить, очень серьезное участие принимали в учениях "Запад-2021". На сегодняшний момент эти два изделия рекомендованы к постановке на вооружение вооруженных сил", - сказал Пантус. По его информации, параллельно ведется работа по летательным аппаратам неквадрокоптерного типа. "Это УБАК-25 "Чекан" и УБАК-70 "Ловчий". "Чекан" - это беспилотник-камикадзе, который на сегодняшний момент прошел целый ряд практических испытаний, прошел их успешно", - отметил глава Госкомвоенпрома Белоруссии.