СМИ: в Венесуэле убили одного из экс-лидеров колумбийских повстанцев

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 декабря. /ТАСС/. Лидер одной из группировок, сформированных из бывших членов распущенной колумбийской повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК), Эрнан Дарио Веласкес был убит в штате Апуре. Об этом сообщила в воскресенье колумбийская газета El Tiempo.

По данным ее источников, власти и Вооруженные силы Колумбии не были причастны к смерти Веласкеса. Как пишет издание, лидер группировки "Вторая Маркеталия", вероятно, был убит наемниками, которые рассчитывают получить награду, назначенную за Веласкеса.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах. За это время его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов превратились в беженцев. 24 ноября 2016 года в Гаване представители правительства Колумбии и РВСК подписали соглашение о прекращении конфликта. После разоружения боевиков под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия.

В августе 2019 года на YouTube появилась запись выступления одного из лидеров РВСК Ивана Маркеса, который объявил о намерении части бывших повстанцев вернуться к вооруженной борьбе. Веласкес также был на том видео.