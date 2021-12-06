Sky: в результате атаки боевиков ИГ в Иракском Курдистане погибли пять бойцов "пешмерга"

КАИР, 6 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере пять бойцов военизированных формирований "пешмерга" погибли, восемь получили ранения в ночь на понедельник в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Курдском автономном районе Ирака. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в регионе.

По его информации, террористы атаковали формирования "пешмерга" с трех направлений в районе деревни Кара-Салим в провинции Киркук на севере Ирака.

В свою очередь представители властей Иракского Курдистана подтвердили "наличие жертв и раненых среди бойцов "пешмерга" в результате очередного жестокого нападения террористов". Между тем руководство региона подчеркнуло, что "атака боевиков была отбита и ситуация в настоящий момент находится под контролем".

В связи со случившимся президент курдской автономии Нечирван Барзани созвал экстренное совещание с участием представителей командования "пешмерга".

В конце ноября Барзани назвал "опасным сигналом и реальной угрозой для региона" участившиеся в последние недели случаи нападений со стороны экстремистов из ИГ в Иракском Курдистане. В этой связи он призвал к более тесному взаимодействию между "пешмерга" и иракской армией при поддержке сил международной коалиции.