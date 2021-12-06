Госдеп осудил нападение боевиков на мирных жителей в Мали

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США в воскресенье осудил террористическую атаку в Мали, в результате которой были убиты более 30 мирных жителей.

"США решительно осуждают атаку на мирных жителей <...> близ города Бандиагара в Мали, в результате которой погиб 31 человек и 17 получили ранения. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования жителям Мали и продолжим партнерство с ними в их стремлении к безопасному, процветающему, демократическому будущему", - говорится в распространенном письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По данным правительства Мали, 3 декабря в районе города Бандиагара боевики напали на грузовик, который перевозил людей на рынок, и убили 31 человека. Еще 17 получили ранения. На место нападения направлены дополнительные армейские силы с тем, чтобы найти и обезвредить совершивших атаку боевиков.

Нынешнее нападение террористов произошло в регионе Мопти, южная часть которого граничит с Буркина-Фасо, а западная - с Мавританией. В Мопти действуют отряды группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин". Она была создана весной 2017 года и имеет тесные связи с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).