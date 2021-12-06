В Нью-Дели началась встреча министров обороны Индии и России

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Министры обороны Индии и России Раджнатх Сингх и Сергей Шойгу начали утром в понедельник встречу в Нью-Дели. Об этом сообщило Минобороны Индии на своей странице в Twitter.

"Встреча министра обороны России Сергея Шойгу с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом началась во Дворце им. Сушмы Сварадж в Нью-Дели", - сообщило ведомство.

Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх затем примут участие в переговорах в Нью-Дели в формате "2+2" с главами МИД России Сергеем Лавровым и главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Данная встреча станет первым подобным мероприятием в указанном формате с индийскими партнерами.

Как говорится в распространенном накануне сообщении МИД РФ, главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран обсудят ключевые региональные сюжеты, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии, урегулирование в Афганистане и Сирии, а также взаимодействие на площадке Шанхайской организации сотрудничества и в формате Россия - Индия - Китай. "Отдельное внимание будет уделено вопросам стратегической стабильности", - подчеркнули в российском министерстве.