Кисида заявил, что Япония будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Япония будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, выступая в понедельник со своей программной речью на открытии внеочередной сессии парламента.

"С Россией мы будем стремиться к всестороннему развитию отношений в рамках нашей позиции - решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", - отметил он. Кисида также подчеркнул, что с соседними странами его правительство будет продвигать твердую дипломатию, основанную на национальных интересах и направленную на поддержание мира и стабильности в регионе.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время Москва неоднократно подчеркивала, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.