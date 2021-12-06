Кисида сообщил, что Япония будет добиваться от Китая ответственных действий

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии будет добиваться от Китая ответственного поведения, в то же время выстраивая с Пекином конструктивные и стабильные взаимоотношения. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, выступая в понедельник со своей программной речью на открытии внеочередной сессии парламента.

"Что касается Китая, мы будем настаивать там, где надо настаивать, будем решительно требовать от него ответственных действий, сотрудничать по совместным проблемам и стремиться к построению конструктивных и стабильных отношений", - отметил он. Говоря об отношениях с Южной Кореей, глава японского правительства назвал ее "важным соседом" и подчеркнул, что Токио будет строить отношения с Сеулом в рамках своей последовательной позиции, добиваясь адекватных встречных шагов.

Кисида в очередной раз подчеркнул, что готов провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий. Глава японского правительства добавил, что Токио стремится к нормализации дипломатических отношений с Пхеньяном, отметив в то же время необходимость решения ситуации с ракетно-ядерной программой КНДР, а также проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой. "Проблема похищенных граждан - это самая важная проблема", - подчеркнул глава японского правительства.

Премьер-министр Японии также заявил, что его правительство продолжит активное сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и странами Европы, а также будет стремиться к реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона посредством укрепления сотрудничества с США, Австралией и Индией.