СМИ: министром здравоохранения ФРГ станет социал-демократ Карл Лаутербах

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии, победившая на прошедших в стране 26 сентября парламентских выборах, выдвинула на должность нового главы Минздрава Карла Лаутербаха. Об этом сообщил в понедельник телеканал ARD.

Кандидатура Лаутербаха считалась среди наблюдателей спорной. Политик на протяжении пандемии постоянно участвовал в телевизионных передачах в качестве эксперта. Нередко его упрекали в слишком радикальных прогнозах развития ситуации, многие из которых не сбывались.

Новое правительство будет приведено к присяге, как ожидается, уже 8 декабря. В него также войдут "зеленые" и Свободная демократическая партия.