Суд Киева принял иск Януковича о незаконности его отстранения от власти в 2014 году

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск четвертого президента Украины Виктора Януковича к Верховной раде о незаконности его отстранения от должности главы государства в результате переворота в 2014 году. Об этом сообщила в понедельник представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

"В Окружном административном суде города Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины Виктора Януковича к Верховной раде", - написала она в Telegram-канале. Однако, по мнению Совгири, данное дело подсудно Верховному суду, а не окружному. "В этом иске заявлены требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения" [у Верховной рады], что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований", - считает она.

27 ноября стало известно, что Янукович оспорил в суде постановление об отстранении его от власти, так как считает его антиконституционным.

Госпереворот

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. В результате за эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее еще более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения МВД "Беркут".

Верховная рада 22 февраля 2014 года приняла постановление, в котором заявила о самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов главы государства на 25 мая 2014 года. Тогда же исполняющим обязанности президента был назначен Александр Турчинов.