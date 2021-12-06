В МИД КНР заявили, что США должны перестать бросать вызов политике "одного Китая"

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Отдельные политические силы в США должны перестать бросать вызов политике "одного Китая" и использовать Тайвань для оказания давления на КНР. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник на регулярном брифинге прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что вторжение Китая на Тайвань приведет к катастрофическим последствиям.

"Проблема Тайваня является вопросом внутренней политики Китая. Заявления отдельных деятелей в США часто нарушают принцип "одного Китая" и принципы трех китайско-американских совместных коммюнике, а также обязательства, которые США взяли на себя при установлении дипломатических отношений. Они также направляют ложные сигналы выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам. Китай выступает против этого и осуждает такие действия", - указал он.

"Ключевой причиной трений между двумя берегами Тайваньского пролива являются попытки сепаратистских сил на острове снискать поддержку США и других иностранных сил для установления независимости", - добавил дипломат. Он отметил, что отдельные политические силы в США пытаются использовать Тайвань для сдерживания КНР и изменения статус-кво. "Такое тайное пособничество, провокации и игра с огнем являются крайне опасными. США должны уяснить, что нельзя бросать вызов историческому и юридическому факту существования одного Китая. Нельзя изменить тот факт, что люди по обе стороны Тайваньского пролива относятся к одному Китаю", - подчеркнул Чжао Лицзянь.

Он отметил, что Китай будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако примет "решительные меры", если сепаратистские силы на Тайване пойдут на провокации.

Блинкен 3 декабря на онлайн-форуме Reuters Next заявил о том, что попытки Пекина вторгнуться на Тайвань привели бы к "катастрофическим последствиям". Он также выразил надежду на то, что руководство Китая не будет провоцировать кризис вокруг этой ситуации. По его словам, США продолжат оказывать помощь острову в усилении средств самообороны.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

Бойкот Олимпиады в Пекине

Правительство Китая будет вынуждено принять решительные контрмеры, если отдельные политики в США продолжат раздувать тему дипломатического бойкота предстоящих Олимпийских игр в Пекине, заявил Лицзянь. "Олимпийские игры - это не площадка для политических манипуляций. Еще до получения официального приглашения американские политики раздувают тему бойкота", - указал он. Как отметил Чжао Лицзянь, такие действия идут вразрез с духом олимпийского движения и являются политической провокацией. "Это только позволит народу Китая и всему миру еще яснее увидеть антикитайскую природу и лицемерие этих американских политических деятелей", - добавил дипломат.

"Если США продолжат следовать в неверном направлении, то Китай примет необходимые и решительные контрмеры", - подчеркнул официальный представитель МИД КНР.

5 декабря телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена уже на этой неделе может объявить о дипломатическом бойкоте Игр в китайской столице. До настоящего времени Байден уклонялся от ответа на многочисленные вопросы журналистов по этой теме. В Белом доме и Госдепартаменте на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию пока не ответили.

В мае 2021 года спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае. По ее мнению, лидеры ведущих стран мира должны воздержаться от участия в соревнованиях. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин такие утверждения категорически отвергает. При этом Национальный олимпийский комитет США выступил против бойкота.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.