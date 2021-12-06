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В МИД КНР заявили, что США должны перестать бросать вызов политике "одного Китая"

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь также сообщил, что Китай примет контрмеры, если США будут раздувать тему бойкота Олимпиады в Пекине

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Отдельные политические силы в США должны перестать бросать вызов политике "одного Китая" и использовать Тайвань для оказания давления на КНР. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник на регулярном брифинге прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что вторжение Китая на Тайвань приведет к катастрофическим последствиям.

"Проблема Тайваня является вопросом внутренней политики Китая. Заявления отдельных деятелей в США часто нарушают принцип "одного Китая" и принципы трех китайско-американских совместных коммюнике, а также обязательства, которые США взяли на себя при установлении дипломатических отношений. Они также направляют ложные сигналы выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам. Китай выступает против этого и осуждает такие действия", - указал он.

"Ключевой причиной трений между двумя берегами Тайваньского пролива являются попытки сепаратистских сил на острове снискать поддержку США и других иностранных сил для установления независимости", - добавил дипломат. Он отметил, что отдельные политические силы в США пытаются использовать Тайвань для сдерживания КНР и изменения статус-кво. "Такое тайное пособничество, провокации и игра с огнем являются крайне опасными. США должны уяснить, что нельзя бросать вызов историческому и юридическому факту существования одного Китая. Нельзя изменить тот факт, что люди по обе стороны Тайваньского пролива относятся к одному Китаю", - подчеркнул Чжао Лицзянь.

Он отметил, что Китай будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако примет "решительные меры", если сепаратистские силы на Тайване пойдут на провокации.

Блинкен 3 декабря на онлайн-форуме Reuters Next заявил о том, что попытки Пекина вторгнуться на Тайвань привели бы к "катастрофическим последствиям". Он также выразил надежду на то, что руководство Китая не будет провоцировать кризис вокруг этой ситуации. По его словам, США продолжат оказывать помощь острову в усилении средств самообороны.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

Бойкот Олимпиады в Пекине

Правительство Китая будет вынуждено принять решительные контрмеры, если отдельные политики в США продолжат раздувать тему дипломатического бойкота предстоящих Олимпийских игр в Пекине, заявил Лицзянь. "Олимпийские игры - это не площадка для политических манипуляций. Еще до получения официального приглашения американские политики раздувают тему бойкота", - указал он. Как отметил Чжао Лицзянь, такие действия идут вразрез с духом олимпийского движения и являются политической провокацией. "Это только позволит народу Китая и всему миру еще яснее увидеть антикитайскую природу и лицемерие этих американских политических деятелей", - добавил дипломат.

"Если США продолжат следовать в неверном направлении, то Китай примет необходимые и решительные контрмеры", - подчеркнул официальный представитель МИД КНР.

5 декабря телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена уже на этой неделе может объявить о дипломатическом бойкоте Игр в китайской столице. До настоящего времени Байден уклонялся от ответа на многочисленные вопросы журналистов по этой теме. В Белом доме и Госдепартаменте на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию пока не ответили.

В мае 2021 года спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае. По ее мнению, лидеры ведущих стран мира должны воздержаться от участия в соревнованиях. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин такие утверждения категорически отвергает. При этом Национальный олимпийский комитет США выступил против бойкота.
XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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