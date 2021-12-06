Американский конгрессмен призвал Байдена "не играть мускулами" на встрече с Путиным

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президенту США Джо Байдену во время переговоров во вторник не стоит пытаться надавить на президента РФ Владимира Путина, ссылаясь на американскую военную силу. Такой совет дал председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ, от штата Вашингтон), сообщила в понедельник газета Defense News .

"У вас не получится сдержать его (президента РФ - прим. ТАСС), играя мускулами, обещая ему военную конфронтацию и поражение в Восточной Европе", - сказал конгрессмен. Вместо попыток угрожать военными действиями Джо Байдену следует сосредоточиться на санкционной политике, продемонстрировав, что у США "есть ряд союзников, готовых заставить Россию заплатить очень высокую цену экономически" считает Смит.

Ранее Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, звонка по видеосвязи между Путиным и Байденом. Ожидается, что лидеры обсудят "целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы", отмечали в Вашингтоне.

В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал о том, что президенты в ходе встречи по видеосвязи рассмотрят двусторонние дела, актуальные вопросы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, внутриукраинский кризис, Ливию и, возможно, Сирию. Кроме того, добавил Ушаков, лидеры обсудят ход диалога по стратегической стабильности и наверняка поднимут тему реализации российской инициативы, предусматривающей проведение саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН.