В Минске задержали подозреваемых в попытке совершения терактов

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали группу лиц по подозрению в попытке совершения террористических актов, им может грозить до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщил в понедельник Следственный комитет республики в своем Telegram-канале.

"В состав преступной группы входили не менее пяти человек, в том числе неоднократно судимые. Они ставили своей целью поджоги административных зданий, служебных и личных автомобилей сотрудников милиции для дестабилизации обстановки в стране и дезорганизации работы органов власти", - отмечается в сообщении следственного ведомства.

В СК проинформировали, что задержанные подозреваются в том, что 16 августа пытались поджечь здание одного из подразделений милиции во Фрунзенском районе Минска. По данным следствия, подозреваемые являлись активными участниками одного из деструктивных Telegram-каналов, свои акции снимали на видео, за что получали денежное вознаграждение.

Управлением Следственного комитета по Минску в отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.14, ч.2 ст.289 Уголовного кодекса (покушение на совершение акта терроризма). Ответственность за данное преступление предусматривает до 20 лет лишения свободы, отметили в Следственном комитете Белоруссии.