Полиция Латвии задержала депутата Сейма, выступающего против обязательной вакцинации

РИГА, 6 декабря. /ТАСС/. Государственная полиция Латвии задержала депутата Сейма (парламента) республики Алдиса Гобзема, который в городе Тукумсе устроил акцию протеста против действий властей. Об этом в понедельник сообщает местное агентство LETA .

Гобземс, который является председателем парламентской фракции "Независимых" и выступает против обязательной вакцинации от коронавируса, в понедельник прибыл в Тукумс на специальном автобусе для начала проведения серии акций протеста в разных городах республики против действий властей. Как сообщил сам политик в Facebook, он выступает против нелогичных антиковидных ограничений и проводимой действующими властями политики в условиях пандемии коронавируса. Серию протестных акций он планировал завершить митингом 13 декабря у Рижского замка - резиденции президента Латвии.

Как сообщает агентство LETA, в размещенных в социальных сетях видеоматериалах видно, как Гобземса в наручниках помещают в полицейскую машину. Депутат оказал сопротивление полицейским. В Госполиции подтвердили, что правоохранительные органы задержали политика.

Как отметили в Госполиции, в Тукумсе в понедельник был констатирован несанкционированный митинг, что является нарушением закона о митингах, шествиях и пикетах. Стражи порядка призвали организатора мероприятия немедленно прекратить административное правонарушение, однако лицо отказалось это сделать, поэтому устроитель протестной акции был задержан и доставлен в отделение полиции для получения объяснений. Кроме того, во время митинга были выявлены нарушения правил эпидемиологической безопасности, поскольку на мероприятии собралось более 20 человек.

Сам Гобземс на своей странице в Facebook также опубликовал видео своего задержания. "В "демократической Латвии" свобода слова только на бумаге. Нет закона, и нет справедливости. Коррупция царит на всех уровнях", - написал он.

В этом году Госполиция Латвии уже несколько раз штрафовала Гобземса за несанкционированные акции протеста против обязательной вакцинации. Один из штрафов составил 6,7 тыс. евро за многотысячную акцию протеста против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации, которая состоялась 18 августа в центре Риги. Еще два штрафа в размере €2 тыс. и €350 депутат получил за несанкционированную акцию в знак протеста против обязательной вакцинации, которая прошла 4 августа.