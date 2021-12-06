Министр обороны Индии выразил удовлетворение переговорами с Россией в формате "2+2"

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх выразил удовлетворение от прошедших переговоров с РФ в формате "два плюс два" с участием российского коллеги генерала армии Сергея Шойгу и глав МИД России и Индии Сергея Лаврова и Субраманиама Джайшанкара. Об этом он сообщил в понедельник в Twitter.

"Получил большое удовольствие от переговоров и обмена мнениями по определенным важным вопросам, представляющих взаимный интерес. Мы с нетерпением ждем саммита позднее сегодня вечером", - написал Сингх.

Глава МИД Индии Субраманьам Джайшанкар также заявил о плодотворных итогах состоявшихся переговоров.

"Только что завершилась первая встреча в формате "два плюс два" с Россией. Продуктивный обмен видения на пересекающиеся и взаимосвязанные вопросы", - написал он в Twitter.

Джайшанкар сообщил, что о результатах переговоров в формате "два плюс два" будет доложено на российско-индийском саммите, который пройдет позднее вечером в понедельник.

Главы обороны и МИД РФ и Индии встретились в формате "два плюс два" в понедельник в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Это была первая встреча в таком формате для Москвы и Нью-Дели.