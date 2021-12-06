В Минобороны Израиля приказали повысить готовность к атакам на КПП на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Бени Ганц приказал войскам в понедельник повысить уровень готовности к атакам на контрольно-пропускные пункты на Западном берегу реки Иордан после того, как ранее в тот же день палестинец на автомобиле протаранил израильский КПП близ города Тулькарм. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Министр обороны приказал провести всестороннее расследование инцидента (на КПП у Тулькарма - прим. ТАСС) с тем, чтобы были извлечены уроки, а также повысить бдительность и уровень готовности [к возможным атакам] на всех КПП в районе Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Ранее в понедельник 16-летний палестинец протаранил на автомобиле израильский КПП близ города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, после чего был застрелен силовиками. В результате наезда тяжелые травмы получил израильский охранник, он госпитализирован и находится в стабильном состоянии.

3 декабря два сотрудника израильской пограничной полиции получили травмы в результате преднамеренного наезда автомобиля в городе Умм-эль-Фахм на севере Израиля. Силовики открыли ответный огонь, один из находившихся в автомобиле подозреваемых был убит, второй - арестован.