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МИД ФРГ надеется на транспарентность по вопросу Украины после переговоров Путина и Байдена

Переговоры по видеосвязи ожидаются 7 декабря

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел ФРГ надеется, что разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена поможет восстановить прозрачность в вопросе, касающемся ситуации вокруг Украины. Об этом заявила в понедельник представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе.

"Есть переговорные форматы, которые помогают вернуть транспарентность. "Нормандский формат" является одним из них. Мы всегда давали понять, что считаем важными переговоры в таких форматах", - сказала она. "Мы надеемся, что завтрашний разговор между президентом Путиным и президентом Байденом станет вкладом в то, что будет найден путь к таким переговорам", - отметила Зассе.

Переговоры Путина и Байдена по видеосвязи ожидаются 7 декабря.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАГерманияРоссияБайден, Джо
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