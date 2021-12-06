Представитель Госдепа выступил за скорейшее вступление Северной Македонии в ЕС

ЗАГРЕБ, 6 декабря. /ТАСС/. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар в ходе своего визита в Северную Македонию выступил за скорейшее решение вопроса с евроинтеграцией балканской республики. Как сообщило в понедельник агентство MIA, США рассчитывают, что это произойдет в ближайшее время.

Представитель Госдепа подчеркнул, что Северная Македония в культурном, историческом и экономическом плане все больше становится частью Европы и что ей необходимо занять достойное место среди других стран - членов ЕС. "Мы работаем с европейскими партнерами, чтобы это произошло в ближайшее время", - отметил Эскобар в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

Глава северомакедонского дипломатического ведомства в свою очередь выразил надежду в том, что переговоры о вступлении в ЕС возможны уже в этом году. "Есть возможность начать переговоры с ЕС в течение декабря", - отметил Османи.

Болгария в ноябре 2020 года заблокировала начало переговоров между ЕС и Северной Македонией, выдвинув ряд требований к этой стране. В частности, София отказывается признавать наличие македонского языка, который она считает одним из диалектов болгарского. Кроме того, София требует от своего соседа отказаться от любых упоминаний о наличии в Болгарии так называемого македонского национального меньшинства, численность которого, по разным оценкам, составляет 1,6 тыс. человек.

В начале июля канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркивала, что страны балканского региона должны продолжать процесс сближения с Евросоюзом, так как это соответствует интересам сообщества. На состоявшемся в июне саммите "Австрия - Западные Балканы" представители балканских стран согласились с тем, что они были одинаково разочарованы, когда дело дошло до европейской интеграции и отношений ЕС со странами региона. Президент Сербии Александар Вучич заявлял, что Евросоюз устал от расширения, а страны Балканского региона устали от разговоров о вступлении в ЕС. Он также выразил сомнение в приеме государств региона в состав Евросоюза в ближайшие пять лет.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки вступления в ЕС.