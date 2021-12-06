В ФРГ "зеленые" вслед за социал-демократами и либералами одобрили коалиционный договор

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Члены германской партии "Союз-90/"зеленые" вслед за другими будущими участниками правительства одобрили коалиционный договор. Результаты объявлены в понедельник на пресс-конференции, которую транслировали немецкие телеканалы.

В голосовании, которое длилось с 26 ноября, приняли участие 57% членов политической силы. Из них за подписание проголосовали 86%.

Ранее свое согласие уже дали Социал-демократическая партия Германии и Свободная демократическая партия.

Следующий шаг - официальное подписание этого договора главами всех трех партий - состоится во вторник. В среду Бундестаг проголосует по кандидатуре Олафа Шольца на пост канцлера ФРГ, что считается формальностью. После этого новый кабмин будет приведен к присяге.

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов уйдет в оппозицию. И. о. канцлера Ангела Меркель покинет большую политику.