Катар и Турция намерены достичь с талибами договора об эксплуатации аэропорта Кабула

КАИР, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Катара и Турции продолжают оказывать помощь захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) в восстановлении работы аэропорта Кабула и стремятся достичь соглашения об эксплуатации воздушной гавани на постоянной основе. Об этом заявил в понедельник заместитель премьер-министра, министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Дохе.

"Мы обсудили взаимодействие Катара с братской Турецкой Республикой относительно ситуации в Афганистане. В частности, мы поговорили о нашем сотрудничестве с временным афганским правительством по управлению аэропортом [Кабула] на постоянной основе. Мы стремимся достичь соглашения об эксплуатации воздушной гавани в обычном режиме", - подчеркнул глава катарского внешнеполитического ведомства, выступление которого транслировал телеканал Al Jazeera.

Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта афганской столицы были сильно повреждены из-за царившего в воздушной гавани хаоса при эвакуации преимущественно граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев, а также из-за произошедшего возле нее 26 августа теракта. С конца августа технические специалисты из Катара и Турции помогают наладить работу аэропорта.

Между тем в конце ноября агентство Рейтер со ссылкой на источники проинформировало о том, что ОАЭ ведут переговоры с талибами о получении права на эксплуатацию кабульской воздушной гавани, чтобы таким образом, в частности, уменьшить дипломатическое влияние Катара в Афганистане.

Двусторонние отношения Катара и Турции

Говоря о двусторонних отношениях Дохи и Анкары, катарский министр отметил, что они развиваются динамично, в частности в экономической сфере. В этой связи стороны намерены подписать целый ряд новых соглашений в рамках предстоящего во вторник и в среду заседания Катарско-турецкого стратегического совета высшего уровня с участием эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и президента Турции Тайипа Эрдогана. "В дополнение к 80 уже имеющимся договоренностям завтра [в Дохе] будут подписаны 12 соглашений, касающихся нашего сотрудничества в самых разных сферах", - указал глава МИД эмирата.

В свою очередь Чавушоглу обратил внимание на совпадение позиций двух стран по региональным вопросам. "Катар способствует улучшению отношений Турции со странами региона. У нас схожие позиции по ряду проблем, в том числе и по ситуации в Афганистане, - подчеркнул глава турецкого МИД. - Наши отношения с Катаром постоянно развиваются. Среди прочего мы пытаемся сократить [ограничительные] меры в отношении друг друга в том, что касается пандемии [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19".