Задержанный полицией Латвии за несанкционированный митинг депутат Сейма освобожден

РИГА, 6 декабря. /ТАСС/. Депутат Сейма (парламента) Латвии Алдис Гобземс, задержанный в понедельник Государственной полицией республики в городе Тукумсе за несанкционированную акцию протеста против действий властей, освобожден. Об этом сообщает местное агентство LETA.

Как указали в Госполиции, в отношении организатора митинга в Тукумсе возбуждено два дела об административных правонарушениях. Один процесс начат за невыполнение требований стражей порядка, а второй - за нарушение закона о митингах, шествиях и пикетах. Кроме того, возбуждено несколько процессов об административных правонарушениях и в отношении других участников несанкционированного митинга, правоохранительными органами также будет оценена ответственность и других участников мероприятия.

Вопрос о задержании Гобземса может быть поднят на заседании парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям, чтобы понимать, как правильно действовать в подобных случаях, сообщил заместитель главы этой комиссии Виталий Орлов. По его мнению, если депутат Сейма не подвергает опасности здоровье других людей и не участвует в преступлении, то он не может быть задержан без согласия парламента.

Гобземс, который является председателем парламентской фракции "Независимых" и выступает против обязательной вакцинации от коронавируса, в понедельник прибыл в Тукумс на специальном автобусе для начала проведения серии акций протеста в разных городах республики против действий властей, которую он планировал завершить митингом 13 декабря у резиденции президента Латвии в Риге. Политик выступает против нелогичных антиковидных ограничений и проводимой действующими властями политики. В ходе акции Гобземс был задержан и доставлен в отделение полиции для получения объяснений. Согласно местному законодательству задержать человека в этом случае можно не более чем на четыре часа.

В этом году Госполиция Латвии уже несколько раз штрафовала Гобземса за несанкционированные акции протеста против обязательной вакцинации. Один из штрафов составил €6,7 тыс. за многотысячную акцию протеста против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации, которая состоялась 18 августа в центре Риги. Еще два штрафа в размере 2 тыс. евро и €350 депутат получил за несанкционированную акцию в знак протеста против обязательной вакцинации, которая прошла 4 августа.