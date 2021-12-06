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СМИ: йеменская армия уничтожила заминированный беспилотник хуситов

Разведслужбы национальной армии Йемена перехватили беспилотник хуситов, который пролетал над административным центром войск в районе ас-Сафра

КАИР, 6 декабря. /ТАСС/. Йеменская армия сбила заминированный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) хуситов в районе ас-Сафра в провинции Саада. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

Телеканал передает, что разведслужбы национальной армии Йемена перехватили беспилотник хуситов, который пролетал над административным центром йеменских войск, расположенным в районе ас-Сафра. Войска противовоздушной обороны Йемена уничтожили заминированный беспилотник.

В последнее время мятежники-хуситы атакуют армейские и гражданские объекты при помощи БПЛА в ответ на человеческие и материально-технические потери, которые они несут каждый день, в частности в провинции Мариб.

Ранее аравийская коалиция нанесла авиаудары по трем оперативным центрам хуситов в Сане, где мятежники планировали ракетный обстрел военных объектов альянса.

Хуситы систематически осуществляют атаки посредством баллистических ракет и заминированных беспилотников, главной целью которых остаются йеменские войска, Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. Гораздо реже они используют для вылазок начиненные взрывчаткой лодки на дистанционном управлении.

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Йемен
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