ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Великобритания и Латвия подписали совместную декларацию по укреплению военного сотрудничества и углублению торгово-экономических отношений. Соответствующий документ был опубликован в понедельник МИД Соединенного Королевства.

"Мы продолжим формировать коллективную устойчивость против агрессивного поведения России, работая с союзниками по НАТО и партнерами для защиты наших общих интересов в области национальной безопасности", - сказано в декларации. В ней также отмечается, что Лондон и Рига "привержены конструктивному взаимодействию с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, например по борьбе с изменением климата".

Кроме того, стороны намерены совместно реагировать на "систематические вызовы со стороны Китая", сотрудничая при этом с Пекином для решения важных международных вопросов. "Мы будем побуждать Китай соблюдать международные обязательства, в том числе в области прав человека", - говорится в документе, подписанном в Лондоне главой МИД Великобритании Элизабет Трасс и ее латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом. Как указывается в декларации, стороны также "продолжат работать над сдерживанием опасного и агрессивного поведения" властей Белоруссии, которые якобы намеренно спровоцировали миграционный кризис на границе с Польшей.

В документе отдельно подчеркивается, что Лондон и Рига планируют углубить двусторонние экономические отношения, а также сотрудничество в сфере науки, технологий и энергетики. "Мы будем укреплять взаимодействие для продвижения устойчивого и безопасного применения последних технологий, включая искусственный интеллект, сети связи пятого и шестого поколений, блокчейн и квантовые компьютеры", - сказано в нем.

Ранее посольство РФ в Великобритании неоднократно обращало внимание на то, что политики и военные королевства в последние годы часто ссылаются на "вызовы со стороны России", чтобы оправдать увеличение оборонного бюджета и расширение британского военного присутствия в других регионах.