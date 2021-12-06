Госсекретарь США призвал военные власти Мьянмы освободить Аун Сан Су Чжи

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал приговор экс-госсоветнице Мьянмы Аун Сан Су Чжи, получившей четыре года тюрьмы, несправедливым и призвал власти страны освободить ее. Соответствующее заявление в понедельник опубликовано на сайте Государственного департамента.

"Несправедливое осуждение Аун Сан Су Чжи и репрессии в отношении других демократически избранных представителей власти - еще один вызов демократии и справедливости в Мьянме. Продолжающееся нарушение принципа верховенства права и масштабное использование насилия против народа страны подчеркивают скорейшую необходимость возвращения Мьянмы на демократический путь [развития]. Мы призываем освободить Аун Сан Су Чжи и всех несправедливо задержанных", - говорится в заявлении Блинкена.

Вашингтон призывает власти Мьянмы "к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами ради мирного разрешения" ситуации в стране.

Экс-госсоветница получила четыре года тюрьмы за разжигание вражды против армии и нарушение правил, связанных с профилактикой коронавируса. 76-летняя Аун Сан Су Чжи находится под стражей с момента отстранения от власти прежнего правительства мьянманскими военными. Ей предъявили ряд обвинений, в частности в нарушении закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в коррупции.

Ранее приговор Аун Сан Су Чжи назвали политически мотивированным в ЕС, Великобритании. С соответствующим заявлением выступила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и госсоветницы Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которыми, как они утверждают, сопровождались прошедшие в ноябре 2020 года всеобщие парламентские выборы. С начала февраля в стране продолжаются акции протеста против смещения гражданского правительства.