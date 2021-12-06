Нобелевский комитет считает, что суд над Аун Сан Су Чжи не вызывает доверия

ХЕЛЬСИНКИ, 6 декабря. /ТАСС/. Судебный процесс над лауреатом Нобелевской премии мира и бывшим государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи является давлением на оппозицию со стороны военных и не вызывает доверия. Об говорится в заявлении Норвежского нобелевского комитета.

"Судебный процесс над Аун Сан Су Чжи не вызывает доверия", - приводит агентство слова председателя комитета Берит Райсс-Андерсен.

Ранее в понедельник власти Мьянмы приговорили Аун Сан Су Чжи к четырем годам тюремного заключения за разжигание вражды против армии и нарушение правил, связанных с профилактикой коронавируса. 76-летняя Аун Сан Су Чжи находится под стражей с момента отстранения от власти прежнего правительства мьянманскими военными. Ей предъявили несколько обвинений, в частности в нарушении закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в коррупции. Позднее издание Eleven Myanmar сообщило о снижении срока заключения Аун Сан Су Чжи до двух лет.