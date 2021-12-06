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Кризис на Украине

Зеленский считает, что мир в Донбасс принесут Вооруженные силы Украины

Ранее украинский президент всегда подчеркивал, что Киев привержен дипломатическому пути урегулирования конфликта

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Вооруженные силы Украины принесут мир в Донбасс и Крым. Об этом он заявил в понедельник, выступая в Харькове по случаю отмечаемого в стране 30-летия Вооруженных сил Украины. Трансляция выступления велась на странице офиса президента в Facebook.

"Мы гордимся Вооруженными силами Украины <...> Всеми, кто обязательно принесет мир в Донецк. Всеми, кто принесет мир в Луганск. Всеми, кто принесет мир в Крым", - сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский всегда подчеркивал, что Украина привержена дипломатическому пути урегулирования конфликта в Донбассе.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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