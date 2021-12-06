Зеленский заявил, что на вооружение армии Украины передадут около 100 единиц техники

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Украинская армия получит на вооружение около 100 единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, выступая в Харькове по случаю отмечаемого в стране 30-летия Вооруженных сил Украины. Трансляция его выступления велась на странице офиса президента в Facebook.

"Мы передадим на вооружение около 100 единиц военной техники", - пообещал президент.

Зеленский уточнил, что военные бригады в Харькове получат танки, бронетранспортеры и бронеавтомобили, Воздушные силы получат вертолет Ми-8, несколько военно-транспортных самолетов Ан-178, беспилотные комплексы. Военно-морским силам в Одессе уже в понедельник вечером передадут два патрульных катера типа "Айленд".

Президент напомнил о военно-техническом сотрудничестве Украины с различными странами, в частности с Великобританией, с которой было подписано соглашение о строительстве ракетных катеров, военно-морских баз, поставках противоминных кораблей, оснащенных противоракетными комплексами. С Турцией, напомнил глава государства, ведется строительство корвета. "Совместно с канадской стороной мы начали космический проект относительно создания космодрома для ракеты-носителя "Циклон" украинского производства. На атлантическом побережье Канады уже начато строительство стартовой площадки", - отметил он.

В ходе выступления Зеленский также пообещал закрыть очередь на квартиры для участников силовой операции в Донбассе. Кроме того, президент напомнил о сотрудничестве Украины с НАТО и в целом отметил "тысячелетние" традиции украинского войска.