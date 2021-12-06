Глава МИД Азербайджана и помощник госсекретаря США обсудили ситуацию в регионе

БАКУ, 6 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощницей госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщила в понедельник пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Таймлайн конфликта в Нагорном Карабахе: от эскалации до первой попытки перемирия

"Стороны обсудили последние события в регионе, а также текущую ситуацию в вопросе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.

В МИД Азербайджана отметили, что Донфрид назвала состоявшийся недавно между Азербайджаном и Арменией обмен задержанными военными на карты минных полей "позитивным шагом в направлении нормализации отношений".

"Кроме того, в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам двустороннего сотрудничества", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.