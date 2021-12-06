Алжир выделил властям Палестины $100 млн

РАБАТ, 6 декабря. /ТАСС/. Алжир решил выделить властям Палестины денежные средства в размере $100 млн. Об этом сообщил в понедельник алжирский президент Абдельмаджид Теббун на совместной пресс-конференции с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

"Из верности славной революционной истории Алжира и неизменной приверженности всего алжирского народа поддержке справедливого дела Палестины при любых обстоятельствах, а также во исполнение соответствующих резолюций Лиги арабских государств, алжирское государство решило выделить $100 млн нашему брату Абу Мазену (партийное прозвище Махмуда Аббаса - прим. ТАСС), президенту Государства Палестина и председателю Организации освобождения Палестины", - заявил Теббун, которого цитирует информационное агентство Algeria Press Service (APS).

В понедельник Теббун провел в столице Алжира встречу с Аббасом. Переговоры также прошли в расширенном формате - в присутствии главы МИД Алжира Рамтана Ламамры и его палестинского коллеги Рияда аль-Малики, членов делегаций. Стороны обсудили состояние двусторонних отношений, региональные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

Аббас прибыл в воскресенье в Алжир с трехдневным государственным визитом. Как отмечает APS, палестинскому лидеру был оказан "теплый прием, отражающий глубокий характер отношений между двумя братскими странами и нерушимую поддержку Алжиром дела Палестины".