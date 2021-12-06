В Ираке уничтожили шесть боевиков ИГ

КАИР, 6 декабря. /ТАСС/. Иракские ВВС уничтожили в понедельник к западу от Багдада шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом передает новостной портал SHAFAQ News со ссылкой на заявление силовых органов республики.

По их данным, налеты были совершены в одном из пустынных районов провинции Анбар. Как отмечается, группу радикалов выследил самолет-разведчик международной коалиции, после чего на основании полученной информации истребители F-16 ВВС Ирака нанесли удар по логову экстремистов. Вслед за авиаударом на место были направлены армейские формирования, которые обследуют местность на предмет присутствия там других террористов и их укрытий.

Кроме того, в течение минувшего дня боевая авиация ВС Ирака также подвергла ударам позиции ИГ в провинциях Салах-эд-Дин и Киркук, уничтожив большой тайник, в котором находилось оружие, боеприпасы и снаряжение.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию освобождения перешедших под контроль экстремистов районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти страны объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности заметно улучшилась, а атаки экстремистов, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах рейды с целью уничтожения террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников органов правопорядка, армию и мирных граждан. В последнее время радикалы значительно активизировались в районе Киркука, практически ежедневно совершая там вылазки. Жертвами одной из них в воскресенье стали пять бойцов курдских военизированных формирований "пешмерга".