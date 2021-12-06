Адвокат Януковича заявил, что приговор по делу о госизмене написали заранее

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Решение Верховного суда Украины оставить в силе приговор по делу о госизмене против экс-президента Виктора Януковича было составлено еще до окончания разбирательств в суде. Об этом заявил в беседе с корр. ТАСС в понедельник один из адвокатов бывшего главы государства, партнер адвокатского объединения "Авер Лекс" Виталий Сердюк.

"Приговор был написан заранее, как и решения всех предыдущих судебных инстанций. В очередной раз это подтвердил [экс-генеральный прокурор Украины] Юрий Луценко, который еще 25 ноября в эфире одного из ток-шоу объявил Виктора Януковича осужденным всеми тремя инстанциями [на тот момент Янукович был осужден двумя инстанциями]. Сами же судьи на сегодняшнем заседании лишь формально удалились в совещательную комнату, чтобы спустя несколько часов выйти и зачитать заранее известное решение", - утверждает Сердюк.

Адвокат также обвинил суд в ангажированности при рассмотрении ходатайства защиты об отводе одного из судей, который, по словам Сердюка, "в своих публичных выступлениях не скрывал враждебных намерений в отношении Виктора Януковича и не мог осуществлять правосудие в процессе". "Ангажированные "ручные" судьи, недопуск клиента к участию в заседаниях, заранее подготовленное решение суда, игнорирование права на защиту. Но подобные постановки не удастся воплотить в жизнь в европейском суде, для передачи дела в который у нас сегодня отпало последнее препятствие", - подчеркнул Сердюк.

После государственного переворота на Украине в 2014 году Янукович покинул страну. Правоохранительные органы возбудили против него несколько уголовных дел. 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам заключения. Позже Киевский апелляционный суд оставил этот приговор без изменений, после чего дело было направлено в кассацию. В понедельник Верховный суд Украины оставил в силе решение обеих предыдущих инстанций.