Гутерриш назначил представительницу США Стефани Уильямс спецсоветником по Ливии

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил представительницу США Стефани Уильямс специальным советником по Ливии. Об этом сообщил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о назначении Стефани Уильямс из Соединенных Штатов своим специальным советником по Ливии. Она будет руководить посредническими усилиями и взаимодействием с региональными и международными игроками", - сказал он. Уильямс будет базироваться в Ливии.

Дюжаррик пояснил, что Уильямс не заменит специального посланника, должность которого освободится на этой неделе в результате отставки Яна Кубиша. Также она, как ожидается на данный момент, не займет его место в будущем. Дюжаррик не стал уточнять, будет ли Гутерриш также назначать нового спецпосланника.

Ян Кубиш ранее сообщил, что 10 декабря оставит свои полномочия. Уход Кубиша с поста происходит до проведения парламентских и президентских выборов в Ливии. Согласно решению Форума ливийского политического диалога, они должны пройти 24 декабря. 22 ноября избирком Ливии завершил прием документов от претендентов на участие в президентских выборах.