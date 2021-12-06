ЦИК Украины зарегистрировал группы, которые инициируют референдум по нескольким вопросам

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала четыре группы, которые инициировали всеукраинский референдум по вопросам газа, приватизации, рынка земли, игорного бизнеса. Об этом комиссия сообщила в понедельник на своей странице в Facebook.

"Сегодня Комиссия зарегистрировала четыре инициативные группы всеукраинского референдума по народной инициативе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на референдум четырех вопросов: о поддержке продажи объектов стратегической собственности Украины; о поддержке возможности продажи земель сельскохозяйственного назначения; о поддержке легализации игорного бизнеса; о поддержке инициативы о том, чтобы газ, добываемый на территории Украины, поставлялся ее гражданам с целью использования для бытовых нужд и государственным и коммунальным предприятиям по цене, которая включает цену его добычи и прибавку к цене добычи не более, чем 30%.

Конечным сроком сбора подписей определено 6 марта 2022 года. Собрание по референдуму состоится 10 декабря.

Верховная рада 26 января текущего года приняла закон о всеукраинском референдуме, а 8 апреля документ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Всеукраинский референдум объявляется указом главы государства по требованию не менее 3 млн граждан, которые имеют право голоса. Закон определяет четыре вида референдумов - для внесения изменений в Конституцию Украины, решения вопросов общегосударственного значения, изменения территории страны и потери силы закона или отдельных его положений. При этом документ запрещает выносить на референдум вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды, а также вопросы налогов, бюджета, амнистии и те, которые относятся к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.