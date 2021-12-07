Президент Алжира призвал арабов поддержать мирную инициативу ЛАГ от 2002 года

РАБАТ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в понедельник призвал арабские страны поддержать права палестинского народа через подтверждение коллективной приверженности Арабской мирной инициативе 2002 года.

"Предстоящий саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который должен состояться в марте 2022 года в Алжире, призван стать объединительным и ознаменовать новое начало совместных арабских действий", - отметил глава государства, которого цитирует информационное агентство Algeria Press Service. Он выступил на пресс-конференции с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом.

"Перед лицом беспрецедентного тупика в ближневосточном мирном процессе, в условиях преступной политики оккупанта [Израиля], направленной на изменение географической, демографической ситуации и сохранение существующего порядка вещей [оккупации], мы считаем, что необходимо укрепить совместные арабские действия в отношении нашего главного вопроса [палестинского] и объединить позиции поддержки палестинского народа и его героической борьбы", - подчеркнул Теббун.

"Формирование общей, объединенной позиции по поддержке прав палестинского народа путем подтверждения коллективной приверженности Арабской мирной инициативе 2002 года окажет важное влияние на успех работы саммита ЛАГ и укрепление процесса совместных арабских действий", - заявил алжирский лидер.

Арабская мирная инициатива, принятая на саммите ЛАГ в Бейруте в 2002 году, предусматривает достижение всеобъемлющего мира арабских государств с Израилем и окончание конфликта при условии ухода еврейского государства с оккупированных им в 1967 году территорий, включая Голанские высоты и фермы Шебаа, а также признания им Государства Палестины на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.