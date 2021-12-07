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Президент Алжира призвал арабов поддержать мирную инициативу ЛАГ от 2002 года

Формирование объединенной позиции по поддержке прав палестинского народа окажет важное влияние на укрепление процесса совместных арабских действий, подчеркнул Абдельмаджид Теббун

РАБАТ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в понедельник призвал арабские страны поддержать права палестинского народа через подтверждение коллективной приверженности Арабской мирной инициативе 2002 года.

"Предстоящий саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который должен состояться в марте 2022 года в Алжире, призван стать объединительным и ознаменовать новое начало совместных арабских действий", - отметил глава государства, которого цитирует информационное агентство Algeria Press Service. Он выступил на пресс-конференции с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом.

"Перед лицом беспрецедентного тупика в ближневосточном мирном процессе, в условиях преступной политики оккупанта [Израиля], направленной на изменение географической, демографической ситуации и сохранение существующего порядка вещей [оккупации], мы считаем, что необходимо укрепить совместные арабские действия в отношении нашего главного вопроса [палестинского] и объединить позиции поддержки палестинского народа и его героической борьбы", - подчеркнул Теббун.

"Формирование общей, объединенной позиции по поддержке прав палестинского народа путем подтверждения коллективной приверженности Арабской мирной инициативе 2002 года окажет важное влияние на успех работы саммита ЛАГ и укрепление процесса совместных арабских действий", - заявил алжирский лидер.

Арабская мирная инициатива, принятая на саммите ЛАГ в Бейруте в 2002 году, предусматривает достижение всеобъемлющего мира арабских государств с Израилем и окончание конфликта при условии ухода еврейского государства с оккупированных им в 1967 году территорий, включая Голанские высоты и фермы Шебаа, а также признания им Государства Палестины на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

Теги
АлжирТеббун, Абдельмаджид
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