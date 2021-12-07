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Глава Комитета начштабов ВС США обсудил с коллегами по НАТО вопросы безопасности в Европе

Представители НАТО подтвердили готовность защищать своих союзников от любых угроз, отметили в пресс-службе КНШ

ТАСС, 7 декабря. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли и начальники Генштабов стран Организации Североатлантического договора обсудили в ходе виртуальной встречи вопросы сотрудничества и поддержания безопасности в европейском регионе. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой КНШ в понедельник.

"Комитет обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес, включая важные события в области безопасности в Европе", - отмечается в сообщении.

Как сообщила пресс-служба КНШ, представители НАТО подтвердили готовность защищать своих союзников от любых угроз.

Теги
СШАМилли, Марк
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