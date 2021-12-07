Экс-глава МИД Украины: в Европе ведется дискуссия насчет продвижения страны в НАТО и ЕС

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Вопрос продвижения Украины в НАТО и ЕС вызывает дискуссию в Европе, поэтому Киев может прийти к членству в Североатлантическом альянсе через партнерство прежде всего с США. Такое мнение выразил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник вечером в эфире телеканала ICTV.

"Проблема заключается на самом деле абсолютно в другом, и мы должны быть честными, что действительно в Европе, по меньшей мере, ведется дискуссия насчет <...> нашего продвижения в НАТО и ЕС. Это непростая дискуссия", - отметил Климкин.

Он добавил, что считает, что США не будут давать России "никаких формальных гарантий нерасширения НАТО", и Украина может продвинуться в сторону альянса именно через партнерство с американцами. "Мы должны прекрасно понимать, что сначала мы, скорее всего, придем к партнерству с США, желательно с гарантиями безопасности, желательно с американскими хотя бы элементами инфраструктуры, с американцами, которые размещены на нашей территории. И это будет мостик в НАТО", - считает экс-глава МИД. При этом он подчеркнул, что Украина "100% придет к членству в НАТО".

На данный момент Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. При этом альянс пока не предоставляет Киеву План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. Политическое заявление о том, что Украина однажды станет членом НАТО, принято Североатлантическим альянсом на саммите в Бухаресте еще в апреле 2008 года. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление страны в НАТО. 19 ноября министр обороны Украины Алексей Резников признал, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

Ранее президент России Владимир Путин предложил начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. Российский лидер особо отметил, что России "нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".