Оппозиция Канады считает расизмом решение Оттавы запретить въезд африканцам из-за ковида

ОТТАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Решение властей Канады о запрете въезда в страну жителям десяти африканских государств из-за обнаружения нового омикрон-штамма коронавируса является расизмом. Такое мнение выразила в понедельник в эфире телеканала CTV член оппозиционной Новой демократической партии Канады Хизер Макферсон, которая также является критиком действий канадского МИД от оппозиции в национальном парламенте.

"Почему эти страны были наказаны, а другие - нет? Я считаю это расизмом", - сказала она. Депутат указала, что и во многих странах Европы был выявлен новый штамм, но их гражданам до сих пор разрешен въезд в Канаду. "Это похоже на очень незаконные и очень дискриминационные, я бы даже сказала, на расистские действия [либерального правительства Канады]", - добавила Макферсон.

В конце ноября и в начале декабря канадские власти запретили въезд в страну гражданам десяти стран Африки, в том числе Египта, Нигерии и ЮАР из-за обнаружения омикрон-штамма коронавируса.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность.