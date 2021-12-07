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СМИ: Байден может выдвинуть Бриджит Бринк на должность посла США на Украине

Однако, как отмечает Foreign Policy, окончательное решение пока не принято

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден может выбрать в качестве кандидата на должность американского посла в Киеве Бриджит Бринк - опытного кадрового дипломата высокого ранга. Об этом пишет в понедельник со ссылкой на источники из числа бывших и нынешних должностных лиц журнал Foreign Policy.

Однако, как отмечает издание, окончательное решение пока не принято. Бринк с 2019 года возглавляет американскую дипмиссию в Словакии.

Должность главы диппредставительства в украинской столице остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение на Украину в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию тогдашнего главы государства Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

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