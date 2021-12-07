Австралия рассматривает вопрос о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в КНР

СИДНЕЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Австралии рассматривает возможность присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае, решение о котором приняли в понедельник США. Об этом во вторник сообщил министр по делам занятости, профессиональной подготовки, малого и семейного бизнеса Стюарт Роберт.

По словам главы ведомства, решение о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр, аналогичное тому, что приняли Соединенные Штаты, "активно рассматривается правительством". "Я скажу ясно, что этот вопрос находится в стадии активного рассмотрения", - заявил Роберт в интервью газете The Australian.

Ранее австралийский премьер-министр Скотт Моррисон отмечал, что правительство Австралии "рассмотрит применение мер против Китая", в том числе возможность бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине. Отвечая на вопрос о том, присоединится ли Австралия к бойкоту США, премьер отметил, что кабинет министров страны "рассмотрит этот вариант".

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Она подтвердила, что Вашингтон уже уведомил об этом союзников и партнеров за рубежом, оставив за ними право самостоятельно принимать решения относительно участия или неучастия в мероприятиях в Китае по случаю Олимпиады. Поводом для призывов бойкотировать зимние Игры, с которыми ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран, стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Пекин выступил категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Решение США в КНР назвали "претенциозным" шагом и "политической манипуляцией" Вашингтона, "серьезно искажающей дух Олимпийской хартии".

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.