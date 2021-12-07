WP: Лондон пока не принял решение по вопросу бойкота Олимпиады в Пекине

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Великобритании пока не приняли решение касательно возможности дипломатического бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает в понедельник со ссылкой на источник газета The Washington Post.

"[Лондон] еще не принял решение. <...> Мы активно обдумываем нашу позицию", - заявил изданию британский чиновник. По его словам, этот вопрос может обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран Группы семи (G7), которая пройдет в 10-12 декабря в Ливерпуле. Чиновник добавил, что официального заявления Лондона стоит ожидать тогда, "если не раньше".

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Она подтвердила, что Вашингтон уже уведомил об этом союзников и партнеров за рубежом, оставив за ними право самостоятельно принимать решения относительно участия или неучастия в мероприятиях в Китае по случаю Олимпиады. Поводом для призывов бойкотировать зимние Игры, с которыми ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран, стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Пекин выступил категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Решение США в КНР назвали "претенциозным" шагом и "политической манипуляцией" Вашингтона, "серьезно искажающей дух Олимпийской хартии".

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.