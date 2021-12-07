В Сирии сообщили, что в порту Латакия потушили пожар, начавшийся после авиаударов Израиля

БЕЙРУТ, 7 декабря. /ТАСС/. Самолеты израильских ВВС в ходе ночной атаки на Сирию нанесли ракетные удары по контейнерной площадке морского порта Латакия. Об этом сообщил во вторник агентству SANA губернатор одноименной провинции Амер Исмаил Хиляль.

По его словам, в результате ракетной атаки несколько контейнеров загорелись. "Вспыхнувший пожар к настоящему моменту потушен, - отметил он. - Последствия возгорания ликвидированы".

Хиляль не привел сведений о возможных жертвах и пострадавших. Ранее сирийский военный источник сообщил, что по портовой зоне было выпущено пять ракет. Удары наносились из воздушного пространства над Средиземным морем.

Порт Латакия находится в 15 км от базы российских ВКС в Хмеймиме и служит морскими воротами Сирии. Через него в страну поступают товары первой необходимости и продовольствие.