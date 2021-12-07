Очередной рейс Iraqi Airways с мигрантами из Минска в Ирак планируется 7 декабря

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Очередной эвакуационный рейс авиакомпании Iraqi Airways, который вывезет еще одну группу находящихся в Минске мигрантов в Ирак, запланирован на вторник.

Как свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте Национального аэропорта "Минск", вылет самолета в столицу Курдского автономного района Эрбиль значится в 13.45 (совпадает с мск).

Вывозной рейс 6 декабря был отменен, а предыдущий был выполнен 4 декабря.

18 ноября более 400 мигрантов вылетели из белорусской столицы первым гуманитарным рейсом этой авиакомпании. Затем последовали еще несколько эвакуационных рейсов, сообщалось, что всего в Ирак были вывезены более 2,5 тыс. человек.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Позже порядка 2 тыс. человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для временного пребывания. По данным белорусских властей, на данный момент там находятся порядка тысячи мигрантов. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, на территории республики находятся от 2 до 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока, помимо размещенных в этом лагере.