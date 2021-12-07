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Кандидат в президенты Франции назвал законным нежелание РФ видеть НАТО у своих границ

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Нежелание России видеть у своих границ войска НАТО вполне естественно. Такое мнение выразил во вторник в эфире телеканала BFM кандидат в президенты Франции, лидер партии "Реконкиста" Эрик Земмур.

Отвечая на вопрос о ситуации на российско-украинской границе, он напомнил об истории отношений двух стран. "Украина была русской на протяжении веков, и вполне понятно, что россияне не хотят видеть американцев и НАТО у своих границ, - сказал политик. - Это чувство вполне объяснимо".

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