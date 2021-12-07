Талибы требуют пересмотреть решение о представителе Афганистана в ООН

ТАСС, 7 декабря. Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) призвало Организацию Объединенных Наций (ООН) пересмотреть решение об афганском представительстве в этой международной структуре. Об этом сообщил во вторник заместитель пресс-секретаря движения Инамулла Самангани.

"Несправедливо передавать место в ООН кому-либо, кто не представляет афганское правительство и народ Афганистана", - указал Самангани, слова которого привело афганское агентство Aamaj News. По мнению заместителя пресс-секретаря "Талибана", "это место [представителя Афганистана в ООН] должно быть предоставлено законным представителям страны".

Самангани считает, что ООН "должна поработать над рациональностью [решения] и еще раз серьезно его рассмотреть".

В понедельник Генеральная Ассамблея ООН приняла рекомендации комитета по проверке полномочий (аккредитационный комитет), посоветовавшего на прошлой неделе отложить решение вопроса о представителях Афганистана и Мьянмы. Решение по докладу комитета было принято без голосования. На практике оно означает, что представлять соответствующие страны во всемирной организации продолжат прежние представители.

Назначенный бывшим президентом Афганистана Ашрафом Гани представителем в ООН посол Гулям Исхакзай ранее направил в международную организацию письмо об аккредитации. "Талибан" предлагает на эту должность официального представителя катарского политического офиса радикального движения Мохаммада Сохаила Шахина.