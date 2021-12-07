ДНР заявила, что Киев перешел к шантажу и спекуляциям по теме обмена удерживаемыми лицами

ДОНЕЦК, 7 декабря. /ТАСС/. Украинская делегация на минских переговорах заявила о готовности Киева помиловать 13 человек при условии, что республики Донбасса согласятся перейти к новому этапу обмена, не требуя от украинской стороны выполнения своих обязательств по процессуальной очистки лиц, переданных в ходе предыдущих обменов. Об этом во вторник сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР), представитель республики в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Дарья Морозова.

По ее словам, в ходе сегодняшнего заседания гуманитарной подгруппы представители Киева сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский готов подписать указ о помиловании 13 ранее освобожденных лиц, "если республики согласятся провести новый этап обмена, не требуя выполнения предыдущих обязательств по процессуальной очистке". "Подобные шантаж и спекуляции недопустимы. Нужно прекратить инсинуации и искать выход из тупика, в который Украина завела переговоры гуманитарной группы", - цитирует Морозову Донецкое агентство новостей.

Омбудсмен ДНР напомнила, что невыполнение Киевом своих обязательств по процессуальной очистке лиц, переданных республике в 2019-2020 годах, является основным препятствием для проведения нового обмена.

В последний раз обмен пленными в Донбассе проходил в апреле 2020 года. Тогда ДНР передала Украине девять человек, получила 10. При этом в 2019-2020 годах республике был передан 71 удерживаемый, однако 50 из них, в нарушение договоренностей, продолжают преследоваться на Украине, так как с них не были сняты уголовные обвинения. В ДНР неоднократно заявляли, что проведение новых обменов невозможно без завершения процессуальной очистки переданных республике лиц.

Обмен пленными по формуле "всех на всех" - одна из договоренностей парижского саммита "нормандского формата" (Германия, Франция, Украина и Россия), состоявшегося в декабре 2019 года. Однако задача обменять "всех на всех", которая также записана и в минских соглашениях, по-прежнему остается нерешенной.