Эксперт: идеи Зеленского относительно законов о гражданстве противоречат конституции

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Инициативы президента Украины Владимира Зеленского по внесению изменений в законы о гражданстве противоречат конституции страны и нацелены на следующие выборы главы государства. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил во вторник украинский политолог Андрей Золотарев.

"Идеи изменить законы о гражданстве не стыкуются с Конституцией Украины, предусматривающей принципы единого гражданства. Фактически по умолчанию у нас на самом деле несколько миллионов граждан Украины живут с двойным, а то и с тройным гражданством", - сказал эксперт.

По его словам, Зеленскому не удается решить за счет соотечественников "благую идею, чтобы украинцев было больше", поэтому он решил использовать зарубежный ресурс. При этом, полагает Золотарев, механизм правоприменения предложений президента "вызывает очень большие вопросы". "Какие будут последствия в связи с получением украинского гражданства людьми, которые никогда не жили на Украине, ничем не связаны с ней?" - сказал он. К тому же, добавил политолог, следует обратить внимание и на второй момент - двойственность подходов. "Как быть не только гражданам России, а живущим в Казахстане? Закон такого не терпит, когда все будто бы равны, но есть равнее. Это правовой произвол", - считает эксперт.

Он подчеркнул также, что Украина считает своими гражданами людей, живущих в Крыму и в Донбассе. "Более 90% бывших граждан Украины взяли в Крыму по доброй воле российские паспорта. Думаю, что в Донбассе в 2022 году будет 1 млн российских паспортов. Как быть в таком случае?" - задается вопросом политолог.

Кроме того, отметил Золотарев, "оппозиция подозревает, что через двойное гражданство и цифровое голосование Зеленский хочет обеспечить себе нужный результат на выборах, считая, что 6-8 млн голосов, которые добавятся, в корне изменят картину". В то же время "красивый жест президента не подкреплен ни серьезной правовой проработкой, ни возможностями административно обеспечить массовое получение украинского гражданства". "Кроме того, самый большой минус в том, что Зеленский делит украинцев на "правильных" и "неправильных": "правильные" живут в Канаде, США, Аргентине, Бразилии, в Европе, прежде всего в Польше, а "неправильные" - в России, Белоруссии, Казахстане. Такой подход - произвол и дискриминация", - уверен Золотарев.

Зеленский 2 декабря внес в Верховную раду пять законопроектов, касающихся правил получения и лишения гражданства. Один из документов устанавливает основания, при наличии которых лицо не может получить гражданство Украины по принципу территориального происхождения. Другим предлагается давать второе гражданство представителям украинской диаспоры, которые проживают в США, Канаде и ЕС. В сентябре Зеленский в ходе визита в США пообещал представителям украинской общины реализовать идею о втором гражданстве. При этом президент уточнял, что его нельзя предоставить всем этническим украинцам, так как некоторые из них живут в "недружественных" странах.