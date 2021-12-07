США объявят на "Саммите за демократию" об обязательствах по поддержке СМИ

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены объявить на "Саммите за демократию" о новых обязательствах по поддержке СМИ, борьбе с коррупцией, защите свободных выборов. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, выступая во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящему 9-10 декабря "Саммиту за демократию". Этот онлайн-форум с участием 110 стран и территорий, в число которых не входят ни Россия, ни Китай, организован Вашингтоном.

"Со своей стороны правительство США объявит на саммите о новых инициативах и обязательствах в таких областях, как поддержка свободных и независимых СМИ, борьба с коррупцией, защита свободных и честных выборов, укрепление демократических реформ и использование технологий для демократического обновления", - отметил он.

Власти США рассматривают саммит прежде всего в качестве дискуссионной площадки, но на нем будут выдвинуты и многосторонние инициативы. Как уточнили на брифинге, саммит будет направлен на активизацию "глобального диалога между правительствами и гражданским обществом". "Мы считаем ключевой составляющей саммита <...> поддержание диалога и обеспечение условий для того, чтобы мы честно и откровенно говорили об угрозах и вызовах для демократии, а также об имеющихся возможностях", - отметил представитель администрации.

"Кроме того, в течение недели мы увидим ряд различных многосторонних инициатив и поддержку уже существующих многосторонних инициатив", - добавил он. "Правительство США, к примеру, намерено выступить с новыми заявлениями о формировании группы стран, которая будет работать над обеспечением честности выборов", - сообщил представитель американской администрации.